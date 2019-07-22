مينا مسعود ضيف مهرجان الجونة السينمائي

المصدر: القاهرة - رويترز

يستضيف مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام في المنتجع الساحلي المطل على البحر الأحمر، الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود، ليكون ضيف الدورة الثالثة التي تنطلق شهر سبتمبر المقبل.

بدأ مسعود (27 عاماً) مشواره الاحترافي عام 2011 من خلال الدراما التلفزيونية، وقدم أدواراً صغيرة قبل أن تذيع شهرته هذا العام مع استقبال دور السينما لفيلم «علاء الدين» من إنتاج شركة ديزني، الذي حقق إيرادات قياسية عالمياً.

وقال المهرجان في بيان، أمس، إن دعوة مسعود إلى المهرجان، الذي يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل، جاءت «بتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج من أجل دعم الأجيال الثانية والثالثة من أبناء المهاجرين المصريين».