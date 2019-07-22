الشارقة تعرّف روسيا على الخط العربي وفنون الحناء

المصدر: سانت بطرسبرغ - البيان

شدَّت فعاليات «أسبوع الشارقة» التي تقام في سانت بطرسبرغ، أبناء المجتمع الروسي فدخلوا في رحلة إلى ذاكرة الثقافة الإماراتية وفنونها الشعبية، حيث احتشد الروس الراغبون في كتابة أسمائهم بالخط العربي على يد الخطاط الإماراتي خالد الجلاف.

وتوقفت النساء الروسيات عند جماليات الثوب والزينة الإماراتية، حيث وفرت فعاليات «أسبوع الشارقة»، التي تقام بتنظيم من دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، فرصة أمام الزائرات لتجريب الثوب الإماراتي التقليدي المطرز، ورسم زخارف الحناء التقليدية على أيديهن، في الوقت الذي كان الرجال يلبسون الغترة والعقال والثوب الأبيض التقليدي.

ولم تكتفِ فعالية «أسبوع الشارقة» بعرض التراث الإمارات الشعبي وحسب، وإنما خصصت معرضاً متكاملاً لاستكشاف الذاكرة الحضارية للمنطقة.