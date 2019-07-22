ورشة لممارسات الجودة في مركز جمعة الماجد

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس، ورشة بعنوان «ممارسات الجودة الشاملة وبناء التميز المؤسسي»، قدمها الدكتور صالح الهياشي، الاستشاري وخبير الجودة المعتمد، وحضرها 42 متدرباً ومتدربة من العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

يقول الهياشي: «في ظل توجه الإمارات لتعزيز التميز المؤسسي جاءت هذه الورشة من أجل تعريف المشاركين بمفاهيم الجودة ومن أجل بناء التميز المؤسسي المطلوب».

وقد انقسمت الورشة إلى قسمين، القسم الأول ممارسات الجودة الشاملة، حيث بدأ المدرب بتوضيح مفهوم الجودة، ومفهوم الجودة الشاملة والفرق بينهما، والمراحل التاريخية التي مرت بها عملية الجودة وصولاً إلى «الآيزو 9001». ثم تطرق الهياشي لأساليب وممارسات الجودة الشاملة.