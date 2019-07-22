10 ‬أفلام لمخرجات فلسطينيات في الدورة 11 لـ«شاشات»

المصدر: رام الله - رويترز

ينطلق غداً، مهرجان شاشات الـ11 لسينما المرأة في رام الله وغزة بالتزامن تحت شعار «أنا فلسطينية»، بمشاركة 10 أفلام لمخرجات شابات من الضفة والقدس وغزة.

والأفلام المشاركة في المهرجان هي «أنا فلسطينية» للمخرجة فداء نصر، و«صبابا كليمنغارو» لميساء الشاعر، و«الراعية» لفداء عطايا، و«ورق دوالي» لدينا أمين، و«يوما ما» لأسماء المصري، و«أرض ميتة» لأمجاد هب الريح، و«الغول» لآلاء الدسوقي، و«سرد» لزينة رمضان، و«خيوط من حرير» لولاء سعادة، و«الكوفية» لأفنان القطراوي.

وتأتي مجموعة أفلام «أنا فلسطينية» ضمن مشروع «يلا نشوف فيلم»، وهو مشروع ثقافي-مجتمعي ممتد على 3 سنوات بتمويل رئيس من الاتحاد الأوروبي.

وتفيد إدارة المهرجان بأن الأفلام المشاركة «تبحث في البعد الذاتي للانتماء والهوية، وتركز على تعبيرات متشعبة عن حيوات المرأة الفلسطينية المتعددة التي تعطي عمقاً إبداعياً وذاتياً لتصورات سينمائية حول العلاقة مع الأشخاص، الأشياء، المشاعر، الأماكن، الحكايات والعلاقات».

وقالت علياء أرصغلي، مدير المهرجان في مؤتمر صحافي، الأحد، إن «مهرجان شاشات لسينما المرأة في فلسطين هو الأكثر استمرارية من بين مهرجانات سينما المرأة في العالم العربي، وهذا إنجاز كبير للعمل السينمائي الفلسطيني».

وأضافت أن المهرجان «مكمل لرسالة مؤسسة شاشات سينما المرأة في دعم الإنتاج والإبداع النسوي الفلسطيني الشاب، وإتاحة الفرص لمخرجات شابات بأن ينتجن الثقافة السينمائية الفلسطينية».

ومن المقرر أن تذهب أفلام المهرجان لاحقاً في جولة بالعديد من الأماكن في الضفة الغربية وقطاع غزة.