تعاون بين جمعية الفجيرة الثقافية و«الإمارات للتنمية الاجتماعية»

المصدر: الفجيرة - البيان

زار وفد من جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، برئاسة خالد الظنحاني، جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في مقرها برأس الخيمة، وضم الوفد، هدى الدهماني نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحياة الحمادي الأمين العام، وسعيد محبوب المدير المالي، وفاخرة عبدالله بن داغر المدير التنفيذي للسعادة وجودة الحياة، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الإدارية والإبداعية، وبحث أوجه التعاون بين المؤسستين في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية، وكان في استقبال الوفد خلف سالم بن عنبر نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من المحاور، التي تناولت أهمية تعزيز التعاون الثنائي بينهما، وإطلاق مبادرات ومشاريع وبرامج إبداعية في مختلف المجالات الفكرية والمجتمعية والثقافية، وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأنشطة والفعاليات الثقافية على صعيد أوسع، وضرورة صقل المواهب ونشر الثقافة والمعارف للأجيال الجديدة.

وقال خالد الظنحاني: «نسعى من خلال هذه الزيارات إلى تأسيس شراكة مجتمعية تعاونية وتكاملية بين جمعية الفجيرة الثقافية ومختلف المؤسسات الوطنية، وذلك للمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل الدولة، فضلاً عن توفير الدعم بمختلف أشكاله للخطط والمبادرات المجتمعية الإماراتية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة».