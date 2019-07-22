«جميل للفنون» ضمن أكثر مباني العالم إدهاشاً 2019

المصدر: دبي - سيد صالح

اختار موقع «بزنس إنسايدر» الشبكي البريطاني «مركز جميل للفنون» في دبي ضمن أكثر 7 مبانٍ عالمية جديدة مدهشة في 2019، وفقاً لآراء كبار المعماريين حول العالم.

ونشر الموقع تقريراً، أمس، عن المباني السبعة، وذكر أنها من ضمن 267 مشروعاً معمارياً تتنافس على جائزة أفضل مشروع معماري أقيمت خلال العام الجاري، والتي تمنحها مجلة «ديزين» العالمية المتخصصة في التصاميم المعمارية والإنشائية.

وتطرق التقرير إلى «مركز جميل للفنون»، فذكر أنه مشيد باستخدام مجموعتين من صناديق الألومنيوم الأبيض. وأضاف التقرير أن مجموعة «سيري أركيتكتس» البريطانية تولت إنشاء «مركز جميل للفنون»، على جزيرة اصطناعية داخل «خور دبي».

وأفاد تقرير «بزنس إنسايدر» بأن المباني الستة الأخرى هي مخبز ومقهى «مازا» بالعاصمة الكولومبية بوجوتا؛ مقهى «ذي تي هاوس» بمدينة هانغتشو الصينية؛ متحف «ذي ديون آرت» بمدينة تشنهوانغداو الصينية؛ مطعم «بازيري 2050» بمدينة بيدينجويزين الهولندية؛ مشروع «ذي ويف» السكني بمدينة فيجايل الدنماركية؛ ومشروع «ذي ها هاوس» السكني بمدينة هو تشي منه الفيتنامية.