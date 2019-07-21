حلوى Pastéis de nata.. فطائر برتغالية عمرها 182 عاماً

المصدر: بورتو - وفاء السويدي

زارت صحيفة البيان مدينة بورتو البرتغالية مع طيران الإمارات التي أطلقت خدمة جديدة للمدينة بمعدل أربع رحلات في الأسبوع، والتي أصبحت ثاني وجهة للناقلة في البرتغال بعد العاصمة لشبونة.

ومن أبرز الملاحظات التي تشتهر بها المدينة البرتغالية حلوى Pastéis de nata، وهي فطائر كاسترد برتغالية معروفة، دائرية صغيرة مصنوعة من العجينة الرقائقية المقرمشة، وتكون محشوة بخليط الحليب والبيض وتُرش بالسكر البودرة والقرفة.

يرجع أصل هذه الفطائر لدير Jerónimos بمنطقة Santa Maria de Belém في لشبونة، حيث كان الرهبان يستخدمون بياض البيض لمعالجة ملابسهم ويتم استخدام صفار البيض لصنع الكيك والمعجنات.

وقد باع الرهبان الوصفة لمعمل تكرير السكر المجاور للدير عندما تم إغلاق جميع الأديرة في البرتغال عام 1834، وبدأت الشركة خبز فطائر Pastéis de Belém الشهيرة عام 1837.

ولا تزال هذه الفطائر حتى اليوم، تباع بالمخابز في جميع أنحاء البرتغال رغم مرور 182 عاماً على صناعتها .