"دبي للسياحة" تطلق جولات رقمية للزوار من الصين عبر البرنامج المصغّر لـ "وي تشات"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) باقة جديدة من الجولات الرقمية الصوتية الإرشادية عبر البرنامج المصغّر لــ"وي تشات"، الشهير جداً في الصين، حيث تتيح الباقة المكوّنة من 10 جولات صوتية للزوّار من الصين فرصة التعرف على أبرز معالم دبي ومناطقها التراثية والثقافية بكل سهولة خلال زيارتهم للمدينة.

وسيتم تقديم الجولات الرقمية الصوتية الجديدة عبر النسخة المحدّثة من البرنامج المصغّر City Experience Mini Program، وذلك تحت اسم "مساعد دبي المصغّر" ‘Dubai Mini Assistant’، وهي النسخة التي عملت شركة "تينسنت" المتخصصة في التقنيات الحديثة على تطويرها لتوفير تجارب وخدمات سياحية أكثر سهولة وتتلاءم مع احتياجات الزائر الصيني في دبي.

وبناءً على الزيادة الكبيرة في أعداد الزوّار من الصين لدبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ستلعب الجولات الرقمية الصوتية الجديدة دوراً مهماً في تعزيز التجربة السياحية للزائر الصيني خلال تواجده في المدينة، ومنحه فرصة استكشاف مواقعها التاريخية وأبرز معالمها ووجهاتها من خلال الهاتف المتحرك الذكي. ويأتي إطلاق هذه الباقة الجديدة ليؤكد مجدداً التزام (دبي للسياحة) تجاه السوق الصيني باعتباره أحد أهم أسواقها الرئيسية، وكذلك في إطار استراتيجية "جاهزية دبي لاستقبال الزوّار الصينيين".

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "تعتبر الصين أحد أبرز أسواقنا الرئيسية، ونشهد معدلات نمو مرتفعة من ذلك السوق المهم الذي استقبلنا منه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أكثر من 433 ألف زائر، بنمو قدره 8 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ولاشك أنّ إطلاق الجولات الرقمية الصوتية الجديدة عبر البرنامج الجديد ’مساعد دبي المصغّر‘ يدعم استراتيجية ’جاهزية دبي لاستقبال الزوّار الصينيين‘، الهادفة إلى إثراء تجربة الزوّار من الصين في الإمارة، وخصوصاً ممن يبحثون بشكل متزايد عن تجارب سياحية تلبّي تطلّعاتهم واهتماماتهم الشخصية مع توفر الحلول الذكية المناسبة لهم".

وأضاف كاظم قائلاً: "إنّ هذه النوعية من التطبيقات الذكية سوف تساهم في الترويج لدبي كإحدى الوجهات السياحية التي تجب زيارتها، كما أنها ستوفر معلومات مهمّة عن تراثها وثقافتها وتاريخها من خلال منصّة رقمية سهلة الاستخدام. كما أنّ هذه الجولات الرقمية تتوافق مع مبادرة ’دبي الذكية‘ التي تهدف إلى إثراء تجربة زوّار الإمارة من خلال توفير حلول تقنية رقمية مبتكرة".

وتأتي الجولات الرقمية الجديدة مدعومة بتقنية تحديد المواقع الجغرافية "جي بي إس"، حيث تقدّم كل جولة معلومات صوتية إرشادية، تتوافق وتُحدّث تلقائياً مع المكان الذي يرغب الزائر بالانتقال إليه وضمن الوقت الحقيقي. وتتوّفر الجولات الصوتية التي يتم تسجيلها مسبقاً بلغة الماندرين، كما تعرض كل جولة معلومات مكتوبة مرفق معها خريطة للمدينة تساعد على البحث مما يجعل الوصول إلى المعالم والأماكن أكثر سهولة.

ومن جهته قال يوسف لوتاه، مدير إدارة التطوير السياحي والإستثمار في دبي للسياحة: "إنّ إطلاق الجولات الرقمية الصوتية الجديدة على ’مساعد دبي المصغّر‘ يأتي ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى توفير حلول وأدوات مناسبة للزوّار من الصين تساعدهم على إثراء تجاربهم طوال فترة إقامتهم في دبي. وستساهم شراكتنا مع ’تينسنت‘ في تقديم خدمات مميّزة لهذه الفئة من المسافرين وتساعدهم على التعرّف على معالم المدينة وكذلك التقاليد المحلية والتفاعل معها بطريقة مبتكرة. لقد قمنا باختيار مجموعة من الجولات المتنوعة التي تتيح لهم استكشاف جوانب مختلفة من المدينة سواء كانت مباني ومناطق تاريخية أو مطاعم مميّزة ومتنوّعة أو تجارب متعدّدة في الصحراء. ونحن نشجّع زوّارنا من الصين على القيام بجولات ومغامرات تتماشى مع أذواقهم لتعزيز فهمهم لتاريخ وثقافة الإمارة. كما وتسمح هذه الجولات الصوتية المدعّمة بتكنولوجيا حديثة من تينسنت من التعرف على وجهات وأماكن مختلفة في المدينة عبر استخدام ’وي تشات‘.

ويمكن للزوّار من الصين الاختيار من بين 10 جولات رقمية تشمل مجموعة من أبرز المواقع في مناطق في دبي من بينها الفهيدي، وبر دبي وديرة. وتعتمد كل واحدة من الجولات الرقمية على فكرة معيّنة تركّز بشكل أساسي على ثقافة دبي وتراثها وفنونها.

وتتضمن الجولات ما يلي:-

جولة مطاعم ديرة: توفّر هذه الجولة للزائر فرصة التعرّف على التنوّع الثقافي للمجتمع من خلال المطاعم المتنوّعة التي تقدّم أطباقاً عالمية في دبي. حيث يمكن للزائر خوض تلك التجربة سيراً على الأقدام في الأماكن التي تتركز فيها تلك المطاعم المتنوعة في منطقة ديرة. حيث يمكنه تذوق العديد من المأكولات التي تمتاز بمذاقاتها المختلفة والمتنوعة.

جولة صحراء دبي: تقدّم للزائر لمحات سريعة عن بيئة الصحراء وارتباط تراث وثقافة الإماراتيين بها، فضلاً عن توفير معلومات وحقائق ثقافية، والتي تشمل تاريخ دبي، ومجتمع البداوة، والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، والفلوكلور الشعبي، إلى جانب الأنشطة المجتمعية في الصحراء، وكذلك توفير معلومات حول البيئة الطبيعية والحياة البرية، وأيضاً علاقة أهل وسكان الصحراء بالإبل وعاداتهم الإجتماعية وأنشطتهم الرياضية المرتبطة بها، فضلًا عن تقديم توصيات بعدد من الأنشطة التي يمكن للزائر ممارستها خلال إقامته في أحد المخيمات في الصحراء.

جولة عمارة دبي: تركّز هذه الجولة على المشهد المعماري لدبي وفنون العمارة التي تمتاز بها، وتسلّط الضوء على منطقة وسط مدينة دبي، وكذلك تاريخ التحوّل المبهر لهذه المدينة الرائعة.

جولة الروائح العطرة: جولة مبتكرة تمنح الزائر فرصة استكشاف العلاقة الوطيدة بين مجتمع دبي وصناعة الطيب والعطور في أسواقها التقليدية في ديرة، وكذلك التعرّف على بيت العطور في الشندغة، وهي جولة تعتمد بشكل كبير على حاستي البصر والشم لمعرفة أبرز سمات هذا الجانب الثقافي من دبي.

جولة لحظات على المترو 1 و 2: تتيح الجولة للزائر إمكانية استكشاف تاريخ دبي من خلال جولة بمترو دبي، لتقدّم له معلومات مهمة عن دبي، ومواقع الجذب السياحية التي توجد على جانبي مسار المترو في الإتجاهين، بداية من مبنى مطار دبي الدولي(3) وحتى محطة مركز دبي للسلع المتعدّدة.

جولة قصص من الماضي: جولة يمكن تنفيذها سيراً على الأقدام بين منطقتي بر دبي وسوق الذهب بديرة، وتساعد الزائر على استكشاف كنوز منطقة ديرة التي كانت ولا تزال تتمتّع بمكانتها كأحد مراكز المدينة النابضة بالحياة، والتي اشتهرت فيما مضى كأحد أهم موانيء صيد وتجارة اللؤلؤ، ولعبت كذلك دوراً مهماً في التطوّر الثقافي والاقتصادي للإمارة.

جولة الفهيدي العمرانية: جولة يمكن تنفيذها سيراً على الأقدام عبر سكك (أزقة) حي الفهيدي التاريخي ضمن منطقة دبي التاريخية، وبالتالي التعرّف على ملامح العمارة الإماراتية القديمة التي تتضمن أبراج التهوية (البراجيل) لتعكس ثقافة وتراث المجتمع، فضلاً عن أنّ الجولة تغطي أيضاً الحياة البحرية للمنطقة من خلال جولة في مياه خور دبي.

جولة قناة دبي المائية: تقدّم للزائر فرصة التعرّف على المدينة ومشاهدتها من زاوية مختلفة. ويركز الجزء الأول من الجولة على مناطق الجداف ووسط مدينة دبي وبرج خليفة، وتتمحور فكرتها حول تاريخ التطور الحضري والعمراني والثقافي للمدينة.

جولة الطريق إلى الاتحاد: تقدّم هذه الجولة معلومات مميّزة لزوّار دبي حول تاريخها الحديث ومدى ارتباط الأجيال الحالية بالعادات والتقاليد التي انعكست كذلك على كافة الجوانب في المدينة لتشمل المتاجر والطعام وحتى الفنون.

وبالإضافة إلى ثرائها بالمعلومات، فإنّ الجولات الصوتية الجديدة مصممة أيضاً لمساعدة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية على الاستمتاع بتجربة زيارتهم لدبي، وتشكل جزءاً من التزام (دبي للسياحة) تجاه دعم مبادرة أصحاب الهمم.

جميع الجولات الصوتية متوفرة الآن على البرنامج المصغّر لـ "وي تشات"، و"مساعد دبي المصغّر" .