ترامب يعِد بدفع كفالة مغني الراب «إساب»

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى تأكيدات من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن بأن مغني الراب الأمريكي المحتجز إساب روكي «سيلقى معاملة عادلة» بعد أن وعد بدفع كفالة مغني الهيب هوب شخصياً.

وجاءت المكالمة الهاتفية بين ترامب ولوفن بعدما ضغط المغني كانيه ويست على ترامب للمساعدة في تأمين إطلاق سراح إساب، بعد أن قضى قاضٍ سويدي بأنه سيظل محتجزاً حتى 25 يوليو على الأقل، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وقال ترامب، الذي يقضي عطلة نهاية الأسبوع في ناديه للجولف بولاية نيو جيرسي، إنه ولوفن خططا للتحدث حول القضية مرة أخرى خلال الـ 48 ساعة المقبلة. وكتب ترامب عبر موقع تويتر: «تحدثت في مكالمة جيدة للغاية للتو مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن الذي أكد لي أن المواطن الأمريكي إساب سيتم التعامل معه بشكل عادل. وبالمثل أكدتُ له أن إساب لا يُخشى فراره، وعرضت عليه أن أدفع شخصياً كفالته، أو بديلاً لها».

وجاء احتجاز مغني الراب على خلفية واقعة حدثت في 30 يونيو وسط ستوكهولم. وتُظهر مقاطع الفيديو شابين يتبعان المغني وفريقه، وكيف تم طرح أحد الشابين أرضاً وضربه.