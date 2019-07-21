الشارقة ضيف شرف على معرض «غوادالاخارا» المكسيكي

المصدر: جوادالاخارا (المكسيك)- البيان

أعلنت إدارة معرض غوادالاخارا الدولي للكتاب، اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف دورته 34 العام المقبل، جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي نظمته إدارة المعرض، بحضور أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وراؤول باديلا لوبز، رئيس معرض غوادالاهارا الدولي للكتاب، وهكتور راؤول سوليس غاديا، نائب رئيس جامعة غوادالاخارا، وماريسول شولز مانوت، مدير معرض جوادالاخارا الدولي للكتاب، وحضور أكثر من 350 كاتباً وناشراً وإعلامياً.

وكشفت جامعة غوادالاخارا خلال المؤتمر، أن احتفاء المشهد الثقافي المكسيكي بالشارقة سيكون من خلال سلسلة فعاليات وندوات ستفتح باب الحوار مع الثقافة العربية والحراك الإبداعي والمعرفي في الشرق الأوسط.مشروع حضاري

رؤية

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الصحافي: «يمثل اختيار الشارقة ضيف شرف معرض غوادالاخارا الدولي للكتاب، تأكيداً على عمق الرؤية التي تنطلق منها الشارقة في مشروعها الحضاري والثقافي، حيث تتجسد فيه كلمات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي ظل يؤكد أن الكتاب هو المساحة التي يمكن أن تقترب فيها القارات والثقافات من بعضها وتكتشف حجم التشابه الذي يعيشون فيه، وهو النافذة التي يمكن أن تطل منها شعوب العالم على بعضها بمحبة».