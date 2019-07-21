الفيل في الغرفة.. فوتوغرافياً

لم يقترب أحد من مملكة الحيوانات البرية كما فعل المصور البريطاني «تيم فلاك»، فقد ارتبط بالبيئة الطبيعية وما فيها من مخلوقات بشكلٍ كبير، لكنه في وقتٍ لاحق، ابتكر فكرةً قد تبدو غريبةً للوهلة الأولى، ألا وهي استضافة الحيوانات المختلفة في استوديو التصوير، للاقتراب من ملامحها وتفاصيلها وخصائصها، بعيداً عن بيئتها المعتادة، ومن يطّلع على أشهر أعماله، يجد أنه من المستحيل التقاط هكذا صور في الطبيعة.

يسعى «فلاك» للتعريف بدور الصور في تعزيز التواصل العاطفي، وبإضفاء الحياة على تعقيدات المملكة الحيوانية، فإن أعماله تتناول نطاقاً واسعاً عبر الأنواع وتوحدها بطريقة مميزة، تعكس اهتماماً بكيفية ربط الناس بشكل أفضل بالعالم الطبيعي، سعياً لتعزيز التوافق مع متطلبات الأزمة البيئية. سافر في جميع أنحاء العالم لتصوير أنواع من الحيوانات المهدّدة بالانقراض، وقد حقّق نجاحاتٍ مشهودة، بلفت الأنظار الدولية لهذه القضية. وقد حصل على العديد من الجوائز، منها جائزتا «بلاتينيوم غرافيك»، كما نال جائزة Yellow Pencils من D&AD مرتين. وقد حصل على الإشادة كمصوّر العام الفوتوغرافي المحترف في الفنون الجميلة من IPA.

كما حصل «فلاك» بكل جدارة على الجائزة التقديرية للدورة الثامنة للجائزة «الأمل»، وبهذه المناسبة قال: إنه لشرفٌ عظيمٌ لي أن أكون ضمن القائمة المميّزة للشخصيات التي تم تكريمها بهذه الجائزة المرموقة. في هذه المرحلة من التاريخ، يزداد بعدنا عن عالم الطبيعة، بينما نحن في حاجةٍ متزايدةٍ له، من حيث الغذاء والمناخ وقضايا هامة أخرى. لا يزال هناك الكثيرون في عالمنا لا يدركون خطورة التحديات التي تُلزمنا بحماية الطبيعة أكثر. وبما أن الصور من أفضل وأنجع طرق التواصل البشري في هذا العصر، أسعى لتحريك مشاعر الناس، وتعزيز الوعي لديهم، من خلال القصص التي أرويها بصوري.

فلاش

حقيقة «كل موجودٍ تمّ اكتشافه».. غير موجودة!

ـــ جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئيwww.hipa.ae