بالفيديو..يتسلق جناح طائرة ويثير الرعب بين الركاب

رصد مقطع فيديو تسلق رجل إلى جناح طائرة ركاب بينما كانت تتجهز للإقلاع، مما تسبب في بث الرعب بين ركاب الطائرة.

فقبل إقلاعها بقليل، وبينما كانت تنتظر الحصول على تصريح بالإقلاع من مطار مورتالا محمد، فوجئ الركاب داخل طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة طيران "أزمان إير" في لاغوس بنيجيريا برجل يتسلق جناح الطائرة، بينما كانت تستعد للإقلاع متوجهة إلى مدينة هراكورت.

ووفقا للفيديو الذي صوره أحد الركاب من داخل الطائرة، تمكن الرجل وبطريقة غير قانونية من الوصول إلى منطقة إقلاع الطائرة وهو يحمل حقيبة يد، ثم تسلق محرك الطائرة النفاث قبل أن ينتقل إلى جناح الطائرة ويضع الحقيبة داخل أحد المحركات، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وبحسب سكاي نيوز فقد تسبب هذا الأمر في حالة من الذعر بين الركاب، الذين طلب بعضهم من الطيار وأفراد الطاقم فتح أبواب الطائرة على الفور للنزول، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.