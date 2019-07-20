زكي نسيبة: الإمارات تضع التبادل الثقافي على رأس أولوياتها

المصدر: واشنطن - وام

أكد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة أن الإمارات تضع التبادل الثقافي والحضاري مع الولايات المتحدة الأمريكية والبلاد الأخرى على رأس أولوياتها، لما لذلك من ارتباط بتاريخ الدولة العريق الشاهد على انفتاحها وتواصلها الدائم مع الآخر.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه معهد سميثسونيان في العاصمة الأمريكية واشنطن، رافقه فيها الدكتور ريتشارد كورين كبير الباحثين والسفير فوق العادة وتشيس روبنسون مدير المعهد ومسامح فرهاد كبير المنسقين والدكتور سيمون ريتيج أمين الفن الإسلامي في المعهد.

وأبدى معالي زكي أنور نسيبة إعجابه بما شاهده في متاحف هذه المؤسسة الأمريكية العريقة. وأوضح أنه بحث والوفد المرافق له مع الجانب الأمريكي سبل تطوير الشراكة الثقافية والفنية والعلمية بين دولة الإمارات العربية المتحدة مع مؤسسة معهد سميثسونيان.

كما تم استعراض الإمكانيات والآفاق المحتملة لمزيد من التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية والأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، رحب مدير المعهد بزيارة معالي زكي أنور نسيبة والوفد المرافق، الذي ضم عدداً من مسؤولي وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب الدبلوماسية الثقافية وسفارة الدولة في واشنطن، مشيراً إلى أن أهمية الزيارة تكمن في إطار تعميق العلاقات الثنائية بين الجانبين وخلق فرص جديدة للاستفادة من البرامج التي يطرحها المعهد.

يذكر أن معهد «سميثسونيان» هو مؤسسة تعليمية وبحثية مع مجموعة متاحف تمولها وتديرها حكومة الولايات المتحدة.