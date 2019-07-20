يحيى الفخراني يقدم «الملك لير» في جدة

المصدر: جدة - البيان

بدأ الفنان المصري يحيى الفخراني عروض مسرحيته «الملك لير» في جدة ليل أول من أمس، التي تستمر لأيام متتالية. ومسرحية «الملك لير» مأخوذة عن مسرحية بالاسم ذاته لويليام شكسبير، ويشارك في بطولتها: رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأيمن الشيوي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، وإخراج تامر كرم.

رسالة

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو للفنان يحيى الفخراني بعد نجاح عرض الليلة الأولى للمسرحية وجه فيه رسالة إلى الجمهور السعودي، مؤكداً أن ردة فعلهم منحته الأمل في أن يرى قريباً مواهب سعودية بنفس ذكاء الجمهور الذي شاهد العرض وتفاعل معه.

وقال يحيى الفخراني، بعد انتهاء العرض، إنه فخور بمسرحية «الملك لير»، وباستجابة الشعب السعودي ومواكبته التطور بكل أنواع الفنون، وأضاف أنه تحدث عن معظم مشاعره في المؤتمر الصحافي الذي سبق الافتتاح، ولكن هناك كلمات لم يكن يقدر على قولها إلا بعد إسدال الستار على الليلة الأولى لعرض المسرحية.

تابع قائلاً: أنتم منحتوني الأمل في أن يتفاعل الجمهور السعودي بأسرع وقت ممكن مع التطور الجاري في عالم الفنون، وأتمنى ألا يقتصر الذكاء والحس المرهف على المتلقي السعودي فقط، وإنما يمتد ونرى قريباً مبدعين من المملكة يقدمون أعمالاً فنية على أعلى مستوى.

يذكر أن الفخراني يقدم عرضه المسرحي الأول في المملكة ضمن حفلات موسم صيف جدة، ومن المقرر أن تمتد العروض حتى يوم 19 يوليو الجاري.