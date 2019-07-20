دورة «اشتقنالك» تعيد لمهرجان جرش ألق 3 عقود

المصدر: جرش - خلود حوكل

أوقد مهرجان جرش شعلته الرابعة والثلاثين إيذاناً بانطلاقه في المسرح الشمالي الذي يعد أحد أهم المسارح التاريخية الأثرية في مدينة جرش في الأردن، ويقام تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء يتوسطهم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد بن علي البلوشي، وجمهور غفير ملأ المدرجات، حيث ينطلق المهرجان هذا العام بشعار «اشتقنالك»، الذي يعكس عودة قوية بعد فترة من الغياب والتذبذب لأسباب مختلفة.

لوحات فنية

شمل حفل الافتتاح ثلاث لوحات فنية لقصائد وطنية غناها عدد من الفنانين الأردنيين، بمشاركة الأطفال وأداء عدد من الفرق الفلكلورية، التي شاركت بتقديم الاستعراضات خلال الحفل، حيث قدمت الفنانة نتالي سمعان ويزن الصّباغ قصيدة «هنا رغدان» التي كتب كلماتها الشاعر المعروف حيدر محمود ولحنها محمد واصف، وشارك الفنانان محمد رمضان ويحيى صويص بغناء قصيدة وطنية «أردن يا وطني» للشاعر الأردني الراحل حبيب الزيودي ولحنها هيثم زياد، واختتمت اللوحات الفنية بـ«دار النشامى» للشاعر صفوان قديسات ولحنها هيثم زياد وغنتها الفنانة كارولين ماضي.

مهرجان وطن

وعبّر د. محمد أبو رمان، وزير الثقافة، رئيس اللجنة العليا للمهرجان خلال حديثه لـ«البيان» عن فخره بهذا المهرجان، الذي يحتفي بالثقافة والفن على مستوى الوطن العربي، حيث استقطبت مسارحه أشهر وأهم الفنانين والمطربين على مستوى الوطن العربي، حيث يعد هذا المهرجان السنوي حدثاً وطنياً يبث الفرح والبهجة في محبي الصيف والثقافة والفنون، وقال إن هذه النسخة من المهرجان تشهد تطويراً من خلال إضافة مهرجان خاص للسينما ضمن المهرجان نفسه، وذكر أنه إضافة إلى مسارح جرش الأثرية، تمت إضافة سبعة مسارح أخرى، وأكد سعادته بتواجد الإعلاميين من مختلف الدول، الذين حضروا لتغطية هذا الحدث، الذي يعد أحد أهم المهرجانات على مستوى العالم العربي.

وفي كلمته التي ألقاها رئيس بلدية جرش، عضو اللجنة العليا، علي القوقزة، خلال الافتتاح قال: «من هذا المكان أبعث برسائل أولاها، تؤكد تجذّر الإنسان الأردني بأرضه، وتماهيه مع المكان، وإجماع الأردنيين على قيادتهم. وثاني الرسائل تتمثل ما يحتضنه هذا المكان من ثقافة وفنون، التي هي الأقدر على حمل الرسائل، خاصة وأننا أصحاب حضارة ورسالة وسطية، وفكر معتدل». وأضاف قوقزة: «نعتز بالشراكة مع إدارة المهرجان، حيث لمسنا هذا العام تفاعلاً إيجابياً».

حفلات غنائية

وأحيا الفنان الأردني عمر عبداللات أولى حفلات المهرجان، الذي يمتد حتى السابع والعشرين من يوليو، على المسرح الجنوبي، وقدم عدداً من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور. هذا في حين تشهد الأيام المقبلة لقاء جمهور جرش بعدد من أشهر فناني الوطن العربي، مثل لطفي بوشناق وجاهدة وهبة وائل كفوري ونانسي عجرم وديانا كرزون ومحمد عساف ومارسيل خليفة، إضافة إلى عدد من الفرق الاستعراضية الغنائية، وتختتم فعاليات المهرجان بحفل غنائي للفنان جهاد سركيس من الأردن والفنان المصري محمد منير.

مهرجان السينما

وللمرة الأولى، ينطلق مهرجان السينما ضمن فعاليات مهرجان جرش، ويشارك فيه نجوم السينما من الوطن العربي، إضافة إلى الأعمال المسرحية التي يحتضنها مسرح أرتيمس بمشاركة فرق مسرحية من مختلف دول العالم في تظاهرة فنية ثقافية، حيث تقام العديد من الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية التي تتناول عدداً من الموضوعات التي تعنى بالشأن الثقافي والأدبي، وللأطفال نصيب من هذه الفعاليات خلال أيّام المهرجان من خلال القرى المخصصة لهم، حيث تقدم عدد من العروض الفنية والمسرحية الموجهة لهذه الفئة.