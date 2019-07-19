«تراث الإمارات» يشارك في دورة «أبطال شرطة الغد»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شارك نادي تراث الإمارات، في المحاضرات التثقيفية التي تضمنها برنامج الدورة الصيفية «أبطال شرطة الغد»، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة أبوظبي لطلبة المدارس في مدينتي أبوظبي والعين، منذ منتصف الشهر الجاري وحتى الثامن من شهر أغسطس المقبل، حيث قدم الدكتور حمدان الدرعي رئيس قسم البحوث والدراسات في مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، محاضرة بعنوان «القيم النبيلة وتراث الإمارات الأصيل»، للمشاركين الذكور في مدرسة شرطة الفوعة.

وبين الدكتور الدرعي في محاضرته أن قيم مجتمع الإمارات تنبع من واقع تراثنا النبيل، حيث تضافرت جملة من العوامل في صقله، لعل من أبرزها الدين الإسلامي المستمد من القرآن الكريم، ووصاياه بالإحسان والنبل والتلطف في القول والفعل، إضافة إلى القصص والروايات المحلية التي تروي الذاكرة الشعبية وتغذيها بقصص سير النبلاء والنجباء الذين سطروا ملاحم خالدة في كمال النفس والخلق، إذ تسهم هذه المأثورات الشعبية في جعل النشء حريصاً على التأسي بسير من سبقهم، حتى يكونوا في مصاف الخالدين ذكراً والمشكورين سعياً.