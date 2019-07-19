مركز تشكيل يفتح باب المشاركة في «تنوين+»

المصدر: دبي - البيان

وجّه مركز «تشكيل»، الدعوة إلى المصممين في الإمارات، للمشاركة في الدورة الثانية من منتجات «تنوين+»، بتقديم مقترحات تصميمية، لتمكينهم من الحصول على تصاميم عملية منخفضة الكلفة، وذات سعر معقول، تكون مستوحاة من طبيعة الإمارات المتفردة، وتراثها العريق.

تطوير مهني

ويُعدّ «تنوين+» جزءاً من برنامج «تنوين» للتصميم، مبادرة التطوير المهني التخصصي التي أطلقها «تشكيل»، والتي تستهدف المصممين والصانعين والفنانين الناشئين ممن يقيمون ويعملون في الإمارات. وكانت منتجات «تنوين+» طُرحت لأول مرة في عام 2018، وهي عبارة عن مجموعة تصاميم صغيرة الحجم، منخفضة الكلفة، تعكس روح الإمارات وجمال طبيعتها. ويشكل هذه البرنامج، فرصة أمام المصممين لمواصلة بحثهم وتنمية إبداعاتهم التصميمية، من خلال تسخير مجموعة ثقافية متنوعة من المهارات والموارد والموادّ المتاحة في المنطقة.

مقترحات

ووجّه «تشكيل» هذه الدعوة إلى المصممين من المقيمين والعاملين في الدولة، بمن فيهم خريجو برنامج «تنوين» للتصميم، وهؤلاء مدعوون إلى تقديم مقترحاتهم التصميمية قبل تاريخ 25 أغسطس 2019. ويشجع «تشكيل»، المصممين على التعاون مع الحرفيين والمصنعين المحليين لإنتاج تصاميمهم ضمن ميزانية محدودة (1000 درهم)، لإنتاج 10 نسخ من المنتج (إضافة إلى 500 درهم للتصميم الأولي). وسيجري إنتاج هذه التصاميم وبيعها خلال فعاليات أسبوع دبي للتصميم 2019، ليتمّ بعدها ترويج هذه المنتجات وبيعها عبر متجر «تشكيل» لمدة عامين.

«تشكيل».. حاضنة الفن

أسّست لطيفة بنت مكتوم، مركز «تشكيل» بدبي في عام 2008، وهو يوفر بيئةً حاضنة لتطوّر الفن المعاصر والممارسة التصميمية المتأصلين في الإمارات. كما يفسح المركز المجال أمام الممارسة الإبداعية والتجريبية والحوار بين الممارسين والمجتمع على نطاقٍ واسع، إذ يوفر الاستوديوهات متعددة التخصصات، ومساحات العمل والمعارض في ند الشبا وحي الفهيدي.