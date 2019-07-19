طلاب نادي الإمارات العلمي يزورون جامعة دبي

المصدر: دبي - البيان

زار طلاب نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم، جامعة دبي في جولة تعريفية عن المختبرات والمعامل الهندسية، جاءت زيارة طلاب النادي لجامعة دبي ضمن برنامج الدورة الصيفية، والتي ينظمها النادي من تاريخ 7 يوليو وتستمر لمدة شهر تقريباً وبمشاركة 270 طالباً وطالبة، استقبل طلاب النادي مجموعة من الأساتذة المتخصصين للتعريف بالجامعة والمعامل والمختبرات الهندسية.

اطلع طلاب النادي على أحدث المشاريع والابتكارات العلمية، والتي نفذها طلاب الجامعة والتي تعتمد الفيزياء التطبيقية، كما شارك طلاب النادي في مسابقة تحدي القدرات العقلية، كما اطلع الطلاب على مختبرات الفيزياء بالجامعة ومحاكاة التجارب العلمية بالواقع العملي، وتم تقسيم الطلاب على مجموعات للتدريب على البرمجة المتقدمة وكذلك الذكاء الاصطناعي. وتمت الزيارة من منطلق حرص مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي على تهيئة المناخ والبيئة المناسبة للارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب، وإتاحة الفرص المناسبة للتعرف على أحدث النظم والتجارب في المجال والعلمي التقني.