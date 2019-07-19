افتتاح «أسبوع الشارقة» في سانت بطرسبرغ الروسية

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية روسيا الاتحادية، في الكثير من المجالات التي تشكل مصلحة حيوية للبلدين، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة والمدن الروسية ترتبط بعلاقات اقتصادية وثقافية راسخة، تشكلت نتيجة جهود الطرفين الطويلة الرامية إلى عقد شراكات في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات «أسبوع الشارقة» الذي تنظمه دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، استكمالاً لسلسلة «أيام الشارقة الثقافية في العالم»، الرامية إلى تعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب مع المدن الشقيقة، وتوطيد العلاقات التاريخية بين الثقافة العربية والروسية، والتعريف بالمنجز الحضاري لإمارة الشارقة.