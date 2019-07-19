«أرتيزار».. مشروع نابع عن حلم

المصدر: دبي - البيان

حملت الفنانتان تينا ثواني ولينا كيولاني، على عاتقيهما، مهمة تقصير المسافة بين الناس والفن، فأنشأتا موقعاً يعنى بالفنون، تحت اسم «أرتيزار». كانت التحديات التي واجهتها الفنانتان لعرض إبداعاتهما الفنية وتسويقها، هي الباعث الرئيس لفكرة الموقع.

يهدف الموقع لدعم مجتمع الفنانين في الإمارات، ولإعادة صياغة سوق الفن بكامله، بحيث يمكن لأي شخص مهتمّ بشراء الأعمال الفنية، أن يعاين ويشتري لوحات وقطعاً فنية أصلية لفنانين ناشئين، يقدّمون أعمالاً تناسب كافة الميزانيات والأذواق والشخصيات.

انطلاقة

وفي يناير الماضي، قرّرت المؤسستان الاستقالة من وظيفتيهما والتفرّغ لتحقيق حلمهما، وبعد جهد كبير، رأى الموقع النور في شكله النهائي، وتمّ إطلاقه منتصف أبريل الماضي، وهو يتميّز بسهولة الاستخدام، كما قام باستقطاب نحو 60 فنّاناً، وأكثر من 400 عمل فنيّ مسجّل، للعرض والبيع عبر الإنترنت في الإمارات.

منطقة مثالية

تعتبر لينا كيولاني، الإمارات منطقة مثالية لإطلاق متجر للفنون عبر الإنترنت. وترى أن الفنانين المشاركين في الموقع، هم روحه. وتقول: «نتعاون أنا وتينا مع زملائنا الفنانين، ونفخر بأننا نفهمهم ونفهم مكنوناتهم. ووجدنا أن المواهب التي تحتضنها الإمارات مذهلة، لكن معظمها لا تحصل على فرصة عرض أعمالها والوصول للمشترين المناسبين».

وتضيف: «(أرتيزار) حلقة وصل تجمع الفنانين الناشئين، وتعرض أعمالهم بأسعار مدروسة. ونحرص على التنوع في الموقع، فلدينا لوحات زيتية وأكريليك ومائية، إضافة إلى فنّ الكولاج، والرسومات التخطيطية (الاسكتشات)، وغيرها».

وجهة فنية

من جهتها، قالت تينا ثواني: «خلال الأعوام الماضية، تحوّلت دبي إلى وجهة مهمة لمحبّي الفن والثقافة، راعيةً لمجتمع زاهر وناجح من الفنانين المحليين والإقليميين».