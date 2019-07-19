«الفجيرة الثقافية» تطمئن على عبدالله بوعابد

المصدر: الفجيرة - البيان

زار وفد من جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية برئاسة خالد الظنحاني، الفنان الإماراتي عبدالله بوعابد في مستشفى خليفة التخصصي برأس الخيمة،للاطمئنان على وضعه، بعد وعكة صحية ألمَّت به.. وضم الوفد كلاً من المدير المالي سعيد محبوب، والمدير التنفيذي للسعادة وجودة الحياة فاخرة عبدالله بن داغر، وقد اطمأن الوفد على صحة بوعابد، سائلاً الله عز وجل أن يمُنَّ عليه بالشفاء.

وأكد رئيس الجمعية خالد الظنحاني، أن الزيارة تأتي حرصاً من الجمعية على تحقيق أهدافها وتأدية رسالتها النبيلة، المتمثلة في توطيد العلاقات الإنسانية، وتكريس القيم السليمة. من جهته، أعرب بوعابد عن جزيل الشكر والامتنان لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ولأعضاء مجلس إدارتها، على الزيارة التي أثلجت صدره وأسعدته كثيراً.