يُغرِق طفليه المصابين بالتوحد للحصول على التأمين

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت محكمة أمريكية، الأربعاء، تهمة القتل إلى أمريكي من أصول عربية، بعد وفاة طفليه المصابين بالتوحد غرقا قبل نحو 4 سنوات- وفقا لفوكس نيوز.

وفي الحادث الذي وقع عام 2015، قاد علي المزين سيارته وعائلته فيها نحو المياه مقابل ميناء سان بيدرو جنوبي لوس أنجلوس، بهدف الحصول على أموال التأمين، وفقا للسلطات.

وكان المزين (44 عاما) يقود السيارة وإلى جانبه زوجته رابعة دياب، أما في الجزء الخلفي فكان يجلس ولداه المصابان بالتوحد، وعمرهما 8 و13 عاما.

وعندما غرقت السيارة في المياه، تمكن علي من السباحة إلى الرصيف فيما أنقذ صيادون زوجته التي لا تستطيع السباحة.

ولم يكن الابن الأكبر للزوجين الذي كان يعاني أيضا شكلا من أشكال التوحد موجودا خلال هذه الحادثة.

وبعد وفاة الطفلين، أخبر المتهم المحققين بعدم معرفته سبب سقوط السيارة في المياه، وأنه ربما ضغط على دواسة البنزين بدلا من الفرامل.