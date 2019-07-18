«القطارة الصيفي».. أعمال فنية وورش تعليمية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

تُدرك دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بأنه مع بداية العطلة الصيفية، يبادر أولياء الأمور في مهمة البحث عن أفضل المؤسسات والمراكز والجهات، التي من شأنها أن تضمن لأبنائهم قضاء عطلة صيفية مفيدة وممتعة في ذات الوقت.

من هنا، جاء إطلاق الدائرة للمخيم الصيفي بمركز القطارة للفنون في مدينة العين؛ ليوفر للأبناء الفرص العديدة للاستفادة من وقتهم خلال العطلة، إذ يتميّز المخيم الصيفي للمركز بباقة من البرامج والأنشطة الأثرية والتراثية الجاذبة، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على الآثار، والبحث في حضارة وتاريخ دولة الإمارات، والتوعية بأهمية دراسة علم الآثار، حيث يستقبل الطاقم المشرف على فعاليات المخيم الأطفال المشاركين بمزيد من التشويق والأنشطة المتنوعة التي تثري أوقاتهم، إلى جانب رحلات تعليمية وترفيهية إلى المواقع الأثرية والثقافية في العين وتجعلهم يقضون أجمل اللحظات.

ورش فنية

وفي هذا الإطار، قالت ندى حامد العيدروس، مشرف على المخيم في حديثها إلى «البيان»: «يتضمن برنامج مخيم مركز القطارة للفنون ورش عمل تفاعلية تسلط الضوء على التنقيب عن الآثار، والترميم، والطوب، وورشاً فنية تتضمن الرسم والديكوباج والفخار والرسم على الزجاج والفسيفساء والمشغولات اليدوية وإعادة التدوير».

وأضافت: «يُكسب برنامج المخيم الأطفال المشاركين فيه ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 13 عاماً، مهارات التنقيب عن الآثار والقطع الأثرية في ورشة التنقيب عن الآثار، في حين توفر ورشة الطوب إمكانية التعرف إلى استخدام الطوب الطيني وإلى مواد البناء التقليدية المستخدمة قديماً، وتجربة حية حول بناء جدار تقليدي».

أعمال متميّزة

ويتعلم المشاركون في ورشة الترميم، وسائل وأساليب المحافظة على القطع الأثرية، وكيفية ترميمها، كما يشكل المشاركون في ورشة الفخار من الطين أعمالاً فنية كالتحف والإكسسوارات، وتعلم ورشة التلوين على الزجاج كيفية رسم أشكال متنوعة باستخدام ألوان خاصة على الزجاج، وفي ورشة الفسيفساء يكون المشاركون أعمالاً فنية متميزة من الأصداف والأحجار، منوهة بأن المنظمين والمشرفين على المخيم في سعي دائم إلى ابتكار طرق جديدة تجتذب الأطفال المشاركين، وتُسخر كل الإمكانات لينعم الصغار بصيف ممتع.

مشغولات يدوية

بدورها، أوضحت منيرة الشامسي، مشرف على المخيم، أن برنامج المخيم يتضمن أيضاً ورشة المشغولات اليدوية، التي يصنع فيها المشاركون قطعاً وأشكالاً فنية بطرق يدوية فنية ومبتكرة وذلك باستخدام الأوراق والقماش والألوان.