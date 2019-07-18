«الفن والمدينة».. رؤية تشكيلية متنوّعة

المصدر: أبوظبي ـ عبير يونس

قد يجسد الفن في أحد أبعاده المعاني الثقافية الشعبية، والارتباط الكبير بالمدن وهو ما يمكن للمتجوّل اكتشافه في معرض «الفن والمدينة» الذي افتتحه سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صباح أمس بمنارة السعديات في أبوظبي.

ضمّ المعرض الذي يستمر لغاية 6 أكتوبر المقبل، عدداً من الأعمال الفنية التي تعود لمجموعة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتعكس رؤية الفنانين وارتباطهم الوثيق بأبوظبي ومدن أخرى من العالم، معبرين عن هذا بأساليب مختلفة وخامات مختلفة مثل المنحوتات والرسومات والأعمال التركيبية والكولاج.

تعقيدات حضرية

وفي تصريح له، قال وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يقدم المعرض نظرة معمقة لتعقيدات المشاهد الحضرية الحديثة والمعاصرة وتنوعها، إذ نهدف من خلال المعرض إلى تعزيز مساعي دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي نحو جلب أعمال فنية عالمية المستوى للمجتمع المحلي، إلى جانب تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً يتألّق بالفكر الفني والحوار الثقافي العالمي».

إيحاء المدن

واستلهم الفنانون المشاركون في المعرض موضوعاتهم من المدينة، واستخدموها مادةً لأعمالهم، حيث سلّط بعضهم مثل الفنان الإماراتي الراحل حسن شريف، والفنان جيف كونز، الضوء على الآليات الاستهلاكية الضخمة بغرض نقد الثقافة الشعبية وتحديها، والاحتفاء بها في ذات الوقت.

فيما جمع الفنان «جاك فيليجلي» عدداً من الملصقات الإعلانية من شوارع باريس لتصميم ملصقات ممزقة بأسلوب جديد، واستطاع بهذا تحويل الأعمال العادية إلى عمل فني من خلال استخدام قطع صغيرة من هذه الملصقات للإشارة إلى السياسات المعاصرة. وبنفس الأسلوب عبر «كيث هارينغ» الذي اتخذ من الشوارع مقراً لعمله الفني، وطور أسلوبه من شوارع نيويورك ومن الفن «الغرافيتي».