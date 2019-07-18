ريشي كابور: خسرت 26 كيلوغراماً بسبب السرطان

المصدر: نيودلهي - د ب أ

يخضع الممثل الهندي ريشي كابور للعلاج من السرطان في نيويورك، منذ سبتمبر الماضي، وقد أكد كابور أن المرض أصبح خاملاً الآن، ولكنه ما زال يخضع للعلاج.

ونقل موقع بوليوود لايف، عن كابور (66 عاماً) القول: «أستطيع أن أؤكد للجميع أن السرطان أصبح خاملاً. أحتاج فقط بضعة أسابيع قبل أن أعود لموطني». وأوضح: «صحتي بدأت تتحسن أسبوعاً بعد أسبوع، وشهراً بعد شهر. فقدت 26 كيلوغراماً من وزني».

وأضاف «عندما توجهت لنيويورك أول مرة، الجميع كان قلقاً بشأني، تم اكتشاف المرض، وكنت أصور فيلماً في دلهي، وطُلب مني أن أصبغ شعري باللون الأبيض. كما طُلب مني أن أتوجه للمستشفى. وعندما ذهبت لنيويورك، كان شعري ما زال باللون الأبيض، لذلك انتشرت شائعات أنني لست على ما يرام».