شاهد ماذا فعلت طيور الشحرور بالأمريكيين

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تحولت نزهة بسيطة للمقيمين بالقرب من بحيرة كولورادو إلى معركة غير مبررة مع طيور الشحرور السوداء ذات الأجنحة الحمراء والحجم المتواضع.

ووفقا لتقرير لصحيفة "دنفر بوست" ، فإن السكان هناك ابلغوا عن ارتفاع في عدد الهجمات التلقائية لتلك الطيور التي كانت تنقض من رؤوس الأشجار على المشاة أثناء مرورهم تحت فروع الأشجار التي تحتوي على أعشاشها.

وفي حين لم يصب أي شخص بجروح خطيرة في هذه الغارات الجوية، فقد أبلغ السكان عن شعورهم بالصدمة والرعب والمرح في الوقت نفسه.

ووفقًا لأحد الخبراء، فإن الطيور ليست بالضرورة ضارة ، بل هدفها من الغرات الجوية حماية الأعشاش من الإنسان نظرا لتخيلها أنه يهاجمها وأنها تتعرض للتهديد.