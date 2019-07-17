خدعة بيولوجية تمنع فقدان الوزن

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تشير دراسة جديدة إلى أن البشر يزدادون سمنة، ولكن من المفارقات أن وباء السمنة قد يكون مدفوعًا بخدعة بيولوجية طورها الإنسان على مر الزمن لمنع تعرضه للمجاعة حتى الموت.

وقد اكتشف الباحثون في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة وفق "ديلي ميل" بروتينًا يعيش على سطح الخلايا الدهنية ويمنع هذه الخلايا من التحلل عند تعرض أجسامنا للإجهاد أو لدى ممارسة التمارين الرياضية.

ويحاول الباحثون الأمريكيون الآن تصميم طريقة لتعطيل هذا البروتين ومنع آليات مكافحة الجوع في الجسم من التغلب على وسائل فقدان الوزن بما فيها الجراحة.

يشار إلى أن أكثر من 70 في المئة من الأمريكيين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، مما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والموت المبكر.

والاستعداد للسمنة هو وراثي جزئيًا ، ولكن العديد من عوامل نمط الحياة تفسر هذه الحالة أيضًا.

وقلة النشاط البدني والنظام الغذائي الغربي بأطعمته المصنعة هما أحد الأسباب الرئيسية التي تساهم في وباء السمنة.