"أرتيزار" متجر فريد من نوعه مخصّص لمحبّي الفن وعشّاقه يرى النور في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

"أرتيزار" .. موقع يُعنى بالفنون تأسّس على يد سيّدتين، تينا ثواني ولينا كيولاني، وكل منهما فنانة عصامية أخذت على عاتقها تقصير المسافة بين الناس والفن. وأتت فكرة الموقع هذا في الأساس كون تينا ولينا فنانتين واجهتا التحديات لعرض أعمالهما الفنية وتسويقها.

أما "أرتيزار" فيهدف أولاً لدعم مجتمع الفنانين في الإمارات العربية المتحدة، وثانياً للمّ شمل تركيبة سوق الفن بأكملها، بحيث يمكن لأي شخص مهتمّ بشراء الأعمال الفنية أن يعاين ويشتري لوحات وقطع فنية أصلية لفنانين ناشئين، يقدّمون أعمالاً تناسب كافة الميزانيات والأذواق والشخصيات.

وفي يناير 2019، قرّرت المؤسستان الاستقالة من وظيفتيهما والتفرّغ لتحقيق حلمهما بإطلاق www.artezaar.com، وذلك بعد أشهر من التفاني والبحث الدقيق والعمل المتواصل.

واتّخذ الموقع شكله النهائي وتمّ إطلاقه في منتصف شهر أبريل 2019، وهو يتميّز بسهولة الاستخدام، كما قام باستقطاب ما يقارب 60 فنّاناً وأكثر من 400 عمل فنيّ مسجّل للعرض والبيع عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة.

وقد شرحت لنا لينا كيولاني، إحدى مؤسّستي "أرتيزار"، لمَ تعتبر الإمارات العربية المتحدة المنطقة المثالية لإطلاق متجر للفنون عبر الإنترنت. وصرّحت قائلةً: "الفنانون المشاركون في موقعنا هم روح "أرتيزار". وكوني أنا وتينا فنانتين، فنحن نعشق التعاون مع زملائنا الفنانين، ونفخر بأننا نفهمهم ونفهم مكنوناتهم. والمواهب التي تحتضنها الإمارات مذهلة! غير أنّ معظم الفنانين لا يحصلون على فرصة عرض أعمالهم والوصول للمشترين المناسبين.

ويقوم مبدأ "أرتيزار" على وصل هؤلاء الفنانين الناشئين بعضهم ببعض، وجعل أعمالهم ذات الأسعار المدروسة، سهلة المنال والشراء للجميع. ستجدون تنوّعاً كبيراً على موقعنا، من اللوحات الزيتية والأكريليك والمائية، إلى فنّ الكولاج، والرسومات التخطيطية (الاسكتشات)، ورسومات واقعية بالأقلام الملوّنة، والسيراميك، والديكوباج، والأكسسوارات المصنوعة باليد .. أعمال متنوّعة تلبّي أذواق الجميع، وكلها بأسعار مدروسة عبر الانترنت. باختصار، يمكنكم وبكل سهولة العثور على قطعة فنية مثالية لمنزلكم أو مكتبكم."

وأضافت تينا ثواني، شريكة لينا في تأسيس "أرتيزار"، قائلةً: "خلال الأعوام الماضية، تحوّلت دبي إلى وجهة هامة لمحبّي الفن والثقافة، راعيةً مجتمع زاهر وناجح من الفنانين المحليين والإقليميين. وبالرغم من أنّ معظم الأشخاص يظنّون أنّ شراء الأعمال الفنية الأصلية يكلّفهم ثمناً باهظاً كونهم يسمعون بالمزادات العلنية وملايين الدولارات المرافقة لها، وينصدمون بالأرقام الخيالية التي يرونها في الإعلانات الصحفية، أو يغضّون النظر بعد رؤية الملصقات المهيبة على جدران المعارض، غير أنّ الفنانين الناشئين يبتكرون في الحقيقة قطعاً فنية رائعة الجمال وبأسعار مدروسة جداً."

واليوم، يبقى "أرتيزار" وفياً لمهمّته عبر دعم مجتمع الفنانين بعدم فرض أي رسوم على أي فنان يرغب في عرض أعماله على موقعنا. بل على العكس، يمكن للفنانين دخول الموقع بكل سهولة للتسجيل وتحميل أعمالهم الفنية، شرط أن يمرّوا بإجراءات المراجعة المعتمدة من قبلنا، المتوافقة مع قوانين الإمارات العربية المتحدة المرعية الإجراء والتي تدقّق جودة كافة الأعمال الفنيّة المنشورة على الموقع. كما يلتزم "أرتيزار" بعرض أعمال لفنانين شباب دون الثامنة عشرة من العمر، مع أصغر فنان بعمر الخامسة فقط. وبالتعاون مع الأهل، يؤمن "أرتيزار" بتعزيز المواهب المستقبلية الشابة في الإمارات، ومنحهم منصّة ملائمة للنموّ ولعرض أعمالهم بكل فخر. "أرتيزار" منصة إلكترونية تلبّي كافة الميزانيات، من أعمال فنية يتراوح سعرها ما بين 500 درهم و20,000 درهم.



أرتيزار من تأسيس:

لينا كيولاني، تتمتّع بـ 22 عاماً من الخبرة الإعلامية، حيث عملت بشكل مكثّف مع نظرائها على تطوير قطاع المحتوى المتخصّص للعلامات التجارية، بالإضافة إلى قطاع تسويق حسابات المؤثّرين، وذلك عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولقد ترأست لينا قسم المحتوى والإنتاج في كل من Wavemaker

وDigital Media Services (مجموعة شويري) على مدى الأعوام الاثني عشر الماضية. ومن استراتيجية الأعمال، وإدارة حسابات المؤثّرين وتسويقها، وإدارة المشاريع، إلى إنتاج المحتوى التلفزيوني والرقمي، عملت كيولاني مع زبائن وشركاء إعلاميين على شراكات واستراتيجيات توزيع، تمكّن الزبائن والمبتكرين على حدّ سواء من إيصال المحتوى الأمثل ليكون الحلّ الأفضل من أجل نموّ العلامات التجارية.

تينا ثواني، تتمتّع بـ 14 عاماً من الخبرة الملحوظة في قطاع المؤتمرات والفعاليات والمعارض، بالإضافة إلى خبرة ناجحة في تصوّر وتخطيط وتنفيذ فعاليات مربحة، متوسّطة إلى واسعة النطاق في الأسواق العالمية، وذلك عبر قطاعات مختلفة. ومن الفعاليات هذه نذكر معرض الخليج للأغذية - جلفود، معرض جيتكس، منتدى الرائدات وسيدات الأعمال، القمة العالمية لريادة الأعمال (GES-EVA) في دبي، المنتدى العالمي لسلامة الأغذية، وغيرها الكثير.