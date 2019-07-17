نسخة مُحدّثة من «تويتر»

المصدر: دبي - البيان

كشف موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أمس، عن نسخته الجديدة المحدثة، بعد تطويرها.

وقال القائمون على الموقع أنهم عملوا لفترة على اختبار جوانب التصميم الجديد للتأكد من أن الموقع الجديد ينسجم مع حاجات المستخدم، وبفضل مئات الآلاف من الردود التي تلقوها خلال تلك الاختبارات، تم الوصول بميزات «تويتر» إلى مستوى جديد في تسهيل الوصول إلى المحادثات ومتابعتها، وجعلها أكثر متعة.

تضمنت جوانب التحديث عدّة مجالات منها، «محتوى أكثر عن ما يحدث»، عبر إضافة قسم «استكشاف» الذي يمكن من جلب المحتوى الموجود في التطبيقات المختلفة؛ مع المزيد من الفيديو المباشر واللحظات المحلية المخصصة للمستخدم أينما كان في العالم.

وفي مجال «سهولة الوصول إلى الميزات المفضلة»، ففي النسخة الجديدة تظهر الإشارات المرجعية والقوائم والملف الشخصي فوراً ومكانها الخاص في الشريط الجانبي، ما يجعل التصفح بين علامات التبويب المختلفة، أسهل وأسرع. وفي مجال «الرسائل الخاصة في مكان واحد»، تم توسيع الرسائل الخاصة ليتمكن المستخدم من رؤية محادثاته وإرسال الرسائل جميعها من نفس العرض، وتقليل الانتقال بين الشاشات.

وشملت التحديثات مجال «تسجيل الدخول والخروج بطريقة أسهل»، حيث يمكن مع ملف شخصي واحد أو عدد قليل، التنقل بين الحسابات المختلفة بشكل أسرع، مباشرةً من الشريط الجانبي.