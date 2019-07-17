حذف مشهد انتحار بطلة «13 ريزونز»

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

أفادت شركة «نتفليكس» لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت أمس، بأنها قررت حذف مشهد مؤلم مثير للجدل في مسلسلها (13 ريزونز واي) «13 سبباً» يصور انتحار بطلة المسلسل.

ويحكي المسلسل، الذي يستند إلى رواية بالعنوان نفسه، قصة شابة تدعى هانا تنهي حياتها بقطع شرايين رسغها في حوض الاستحمام في آخر حلقات الموسم الأول. وذكرت الشركة عبر حسابها على «تويتر» أنها تلقت نصيحة خبراء في مجال الطب، «وقررنا نحن والمؤلف براين يوركي ومنتجو «13 ريزونز واي» حذف المشهد الذي تنهي فيه هانا حياتها».

وعلى الرغم من إشادة النقاد بالمسلسل، إلا أنه واجه انتقادات من جماعات، من بينها جماعة مجلس الآباء التلفزيوني الذي يقول إن المسلسل يمجد انتحار المراهقين.

وقوبل قرار حذف المشهد بالترحاب من مجلس الآباء التلفزيوني الذي قال: «أقرت «نتفليكس» أخيراً بالتأثير الضارّ الذي يلحقه المحتوى القاسي بالصغار».