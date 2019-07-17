إبداعات الرحبانية تتجدد في مهرجان قرطاج

المصدر: تونس - رويترز

تابع الجمهور، في واحدة من أكثر السهرات إمتاعاً في مهرجان قرطاج الدولي، العرض المسرحي الغنائي اللبناني «ملوك الطوائف»، الذي يفتح نافذة على التاريخ ليستنبط قراءة نقدية جديدة للواقع المعاصر.

والعرض، الذي قدم مساء أول من أمس على المسرح الأثري الروماني في قرطاج، من بطولة هبة طوجي وغسان صليبا وإخراج مروان الرحباني، وشارك في تلحينه وتوزيعه غدي وأسامة الرحباني.

وقدم منصور الرحباني، النسخة الأولى من العرض قبل سنوات طوال ليعيد الجيل الثاني من الرحبانية تقديمه برؤية حديثة في مهرجان قرطاج، وتدور الأحداث خلال القرن 11 عندما قامت دويلات صغيرة متناحرة في الأندلس أدت في النهاية إلى سقوطها.

وقسم العرض الدول التي قامت في الأندلس إلى دول تدور بينها خلافات وصراعات ومكائد يستغلها العدو في القضاء عليها.