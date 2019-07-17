المخيم الصيفي الثقافي تفاعل يُطلق الطاقات الكامنة

المصدر: دبي - البيان

يقدم المخيم الصيفي الثقافي، الذي تنظمه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، برنامجاً تفاعلياً يتضمن مجموعة من ورش العمل التي تهدف إلى تنمية واستكشاف المواهب في دولة الإمارات.

وتقام فعاليات المخيم حتى يوم 6 أغسطس المقبل، ويعد أحد أهم البرامج الاستراتيجية التي تقدمها الوزارة لرفع مستوى التفاعل المجتمعي مع الساحة الثقافية في الدولة.

وتستضيف المراكز الثقافية التابعة للوزارة فعاليات المخيم في كل من منطقة الظفرة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ودبا الفجيرة ومسافي. وتقام ورش العمل يومياً عدا أيام الجمعة، وتتكون من ثلاث فئات أساسية هي: الفنون والثقافة والابتكار والتنمية الذاتية، وتغطي أنشطة الفنون التشكيلية، والتصميم والعمارة وفنون الأداء وريادة الأعمال والعلوم والتقنية والإعلام والتأمل والمهارات الحياتية.

وتشمل قائمة الورش «فن التنقيط»، وجلسة «القيم الحياتية عن طريق اللعب» وورشة «صناعة الجسور»، التي تقام بتعاون «تشكيل» مع فريق من المهندسين. أما «كيف تصور أفكارك»، فهي ورشة تتيح استكشاف الطرق التي يمكن أن تتحول بها الأفكار الإبداعية إلى لوحة تجميع أفكار جذابة وملهمة. كما تغطي الورشات فن الطهي والطباعة الشمسية.

مفاهيم جديدة

ويوفر المخيم مجموعة أخرى من ورش العمل منها: «الرسم على النخيل» و«سيارات التحكم عن بعد» و«العيش على المريخ»، التي تتيح فرصة لتطوير مفاهيم جديدة للسكن على الكوكب الأحمر، وتصور وإنشاء مقترحات تسوية مستدامة تمكن البشر من البقاء على قيد الحياة وإيجاد حضارات جديدة في الفضاء. إلى جانب ورشة «النحت بالسلك».

وتحضر الدمى عبر ورشة «كساء الدمى»، إلى جانب ورشة «صناعة العطور»، حيث التعريف بمفهوم العطور وأنواعها والمواد المكونة للعطور وكيفية الحصول على الزيوت العطرية. إلى جانب ورشة «صناعة المجوهرات باستخدام المواد المستدامة»، التي يقوم فيها المشاركون بحفر التصاميم الخاصة بهم في عظم النغر (الكالاماري) ويتم بعد ذلك سكب الفضة في القوالب المجهزة.

كما تشمل الفعاليات ورشة «طباعة الشاشة الحريرية»، حيث يتم إشراك المشاركين في مواضيع الهوية والتهجين والتعبير عن الذات من خلال عملية طباعة الصور المجمعة والحرير. سيتم تشجيع المشاركين على التفكير في كيفية استخدام ملابسهم للتعبير عن هويتهم، وتصميم رسم من صنعهم الخاص للطباعة على القمصان من خلال طباعة الشاشة الحريرية. ومن ورش العمل اللافتة، ورشة «أساسيات صناعة المجوهرات»، التي يقوم خلالها المشاركون بتعلم أساسيات صناعة المجوهرات من خلال عمل التصاميم واستخدام الأدوات اليدوية للقص والتنعيم والحفر لشرائح الفضة والنحاس.