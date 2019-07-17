«قابل للنقاش» يطرح الحرب التجارية الأمريكية الصينية

المصدر: دبي - البيان

تواكب حلقة الأسبوع من برنامج «قابل للنقاش» على شاشة تلفزيون دبي، تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في ضوء المفاوضات الجارية بينهما، بحثاً عن اتفاقٍ لا تلوح في الأفق بوادره.وتناقش الحلقة في محور رئيس، سلاح الحمائية والرسوم الضريبية الذي يُوظفه الطرفان ضد بعضهما من جهة.

والتأثير الواضح لضربات هذا السلاح على نمو الاقتصادين الأمريكي والصيني من جهة ثانية، كما تبحث الحلقة تداعيات الحرب على معدل نمو الاقتصاد العالمي المنكمش نسبياً، وما إذا كانت وقوداً لأزمة مالية عالمية قادمة. يبث البرنامج مساء كل أربعاء بعد موجز أخبار العاشرة، ويعاد بثه صباح الخميس الساعة 07:00، والجمعة الساعة 13:00، والسبت الساعة 05:00 بتوقيت الإمارات، وهو من إعداد وتقديم الإعلامية التونسية نوفر رمول.