«أسبوع الشارقة» ينطلق في سانت بطرسبورغ الروسية اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق اليوم، فعاليات «أسبوع الشارقة» في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، التي تنظم في متحف سانت بطرسبورغ الحكومي، وتستمر لغاية 23 يوليو الجاري.

ويهدف «أسبوع الشارقة» إلى تعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب مع المدن الشقيقة، وتوطيد العلاقات التاريخية بين الثقافة العربية والروسية، والتعريف بالمنجز الحضاري للإمارة.

يشارك في الحدث وفد رفيع المستوى من الإمارة برئاسة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، ويضم الوفد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وعبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وعلي المري، رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، وعدداً من ممثلي الدوائر المحلية المشاركة في أسبوع الشارقة.