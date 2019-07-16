عضلات اصطناعية أقوى من البشرية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

صمم الباحثون الأمريكيون عضلات اصطناعية قوية للغياة، وهي أقوى من العضلات البشرية بحوالي 100 مرة.

وتم تصميم هذه العضلات الاصطناعية وفق "ديلي ميل" حول ألياف ملفوفة يمكن أن تمتد وتتقلص تمامًا مثل نظيراتها الطبيعية.

وهناك تطبيقات متعددة لتصاميم العضلات ، بدءًا من تطوير ملابس ذكية تتغير استجابةً للطقس ، وانتهاء بالأطراف الاصطناعية والروبوتات.

ويدعم هذا المبدأ الأساسي الروبوتات القوية التي طورها فريق بحث - والذي ينص على أن المواد الملتفة يمكن أن تمتد تمامًا مثل العضلات الطبيعية.

ورائد هذه التقنية هو خبير تكنولوجيا النانو راي بوغمان من جامعة تكساس في دالاس بالولايات المتحدة، وقد أظهر هو وزملاؤه الذين طبقوا هذا المبدأ على الأدوات المنزلية العادية، علاوة على خيوط ماكينات الخياطة وصنانير الصيد .

وقد أوضح الفريق أن هذه المواد الأساسية يمكن أن تشكل هياكل تشبه العضلات يمكنها رفع الأثقال بصورة أقوى ب 100 مرة من العضلات البشرية.