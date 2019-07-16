اكتشاف نوع جديد من الأسماك الملونة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اكتشف العالمان الأمريكيان لويز روشا وشاي يي كاي من أكاديمية العلوم بجامعة كاليفورنيا ، نوعا جديدا من الأسماك الأرجوانية الزهرية قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا بالقرب من زنجبار.

وقد استلهما اسم هذا النوع من شيء قريب من قلوبهم: عالم العجائب السينمائية، ومن مظهره الأرجواني اللامع وموطنه الإفريقي وهذا السمك هو نوع غير معروف سابقًا وهو أشبه بسمك اللبروس.

وهذه الأسماك صغيرة الحجم، وتتغذى على قطع عائمة من العوالق ، وتسعى للاختباء في الشعاب المرجانية، وتتواجد على عمق يتراوح بين 160 و 260 قدمًا تقريبًا ، مما يجعل من الصعب رصدها من قبل الغواصين.

يرجع الفضل في هذا الاكتشاف لبدلات الغوص سكوبا وإلى الغواصين الذين يجري تدريبهم خصيصًا لمراقبة الأسماك في بيئتها الطبيعية.