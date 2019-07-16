تقنية واعدة تعيد الإبصار لضحايا الأحماض

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

قد يتمكن الأشخاص الذين فقدوا بصرهم نتيجة لتعرضهم لهجمات بالأحماض من الإبصار مجددا بفضل علاج ثوري جديد ابتكره الباحثون البريطانيون.

وأفادت "ديلي ميل" أن دراسة أجراها باحثون جامعة نيوكاسل سوف تختبر إنزيم كولاجيناز على 30 مريضاً تعرضوا لهجمات بالأحماض أو حوادث صناعية.

وجاء ذلك بعد أن تبين للباحثين أن استخدام الأنزيم على القرنية التالفة للأرانب أدى إلى تليين الأنسجة الكامنة مما أتاح للخلايا الجذعية الموجودة تحت القرنية بالتكاثر وتجديد نفسها ، وهذا أدى إلى قيام الجرح بإصلاح نفسه.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختبار هذه التقنية على حيوانات التجارب. ويتوقع أن يستفيد منها عدد كبير من المرضى الذين يعالجون من حروق القرنية.