ريتا أورا تُشارك العالم بلقطات من أغنيتها المُصوّرة في دبي

المصدر: دبي - فاتن صبح

استبقت المغنية البريطانية ريتا أورا، موعد إطلاق أغنيتها الجديدة المنفردة بعنوان «نيو لوك»، بلقطات من الكواليس لمراحل التصوير الذي تم في دبي.

وتشاركت أورا مع متابعيها البالغ عددهم نحو 15 مليوناً، خبر إصدار أغنية مصورة قبل أسبوعين، ونشرت لقطة تشير إلى أن موقع التصوير سيكون في دبي مع عبارة «قريباً». كما نشرت العديد من اللقطات لها في أرجاء المدينة بما في ذلك خور دبي وجسر الميدان، حيث بدت الأنوار الزرقاء وراءها في خلفية الصورة.

وفي تعليق آخر على إصدارها الجديد مرفق بإحدى صورها قالت أورا مغردةً: «أغنية (نيو لوك) المصورة تصدر غداً! وأنا متشوّقة لتروها جميعاً، حيث تم تصويرها في دبي، في أجواء من المرح مع تلك السيارات المذهلة».