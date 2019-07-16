«الكتابة الإبداعية».. المستقبل بأقلام واعدة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مكتبات دبي العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، برنامج الكتابة الإبداعية، في إطار سعيها المتواصل لدعم المواهب في مختَلَف مجالات الكتابة، والارتقاء بمستوى الفِكر، ورفع نسبة الإنتاجية في المحتوى المعرفي المتميز من خلال عدة ورش تخصصية تحتضنها مكتبات دبي العامة، وتتناول مختلف مجالات الأدب ككتابة الرواية، والقصة القصيرة، والمقال، إضافةً إلى أدب الأطفال واليافعين، وأدب الرحلات، والنقد الفني، وغيرها.

بداية

وكانت بداية البرنامج الذي انطلق مستهل يوليو الجاري، مع ورشة كتابة المقال التي قدمتها الكاتبة إيمان اليوسف، وحظيت باهتمام كبير من الحضور لما تضمنته من معلومات قيمة، وما امتازت به من تكاملٍ في العناصر وتميزٍ في أسلوب الطرح.

ويُشرف على ورش الكتابة الإبداعية نخبة من الكُتاب والخبراء في مجالات الأدب المختلفة، سيوظفون خبراتهم في تنمية مهارات المشاركين، وتعزيز قدراتهم على صياغة محتويات ونصوص تمتاز بجودة عالية، من خلال إكسابهم فنون وأدوات الكتابة الإبداعية، واكتشاف نقاط القوى التي يمتلكونها، للانتقال منها إلى مستويات أعلى تؤهلهم لخوض مجال الكتابة بكل ثقة واقتدار.

ويهدف برنامج الكتابة الإبداعية إلى تشجيع أفراد المجتمع على إبراز مواهبهم وصقلها، والمساهمة في إثراء الساحة الأدبية بإنتاجات جديدة تمتاز بمحتواها المتنوع، كما يسعى لتفعيل قانون القراءة الذي يبرز اهتمام الإمارات بالاستثمار في الإنسان.

وذلك من خلال ما تقدمه مكتبات دبي العامة من برامج تشكل فيها القراءة حجر الأساس، إضافةً إلى إبراز دور المكتبات في احتضان الأنشطة المتنوعة، واهتمامها ببناء قدرات المشاركين، ما يسهم في اندفاعهم نحوها، وتوثيق العلاقة بينهم وبينها، لتكون الحضن الآمن الذي يُشبع احتياجاتهم الفكرية والثقافية.

ويستهدف برنامج الكتابة الإبداعية فئات عمرية مختلفة حسب كل ورشة عمل واحتياجاتها، ويضم باقةً من الورش باللغتين العربية والإنجليزية ستتواصل على مدار العام، ما يضمن استفادة أكبر عدد من الراغبين في الانضمام إليه من جميع الجنسيات، على أن يكون المُشارِك عضواً في مكتبات دبي العامة.

إتقان

وأكدت الدكتورة حصة بن مسعود مديرة إدارة مكتبات دبي العامة في «دبي للثقافة»، أن برنامج الكتابة الإبداعية سينعكس بشكل إيجابي على المشهد الثقافي في الدولة، مشيرةً إلى أن إتقان الموهوبين لأدواتهم الكتابية سيثمر عن ثراء أدبي وفكري لافت، وقالت: «يطور هذا البرنامج قدرات ومهارات المبتدئين، ويضيف خبرات جديدة للكُتاب الذين خاضوا المجال، ويعزز حضورهم بأساليب أكثر حرفية.

كما يسهم البرنامج في تنويع الإنتاج الفكري، ويضيف إلى الساحة الأدبية إصدارات متميزة، وقد حرصنا على تنويع الورش الكتابية وتوظيفها في مختلف المجالات، لنبني من خلالها قاعدة أدبية راسخة».

وذكرت الدكتورة حصة أن هذا البرنامج يعزز علاقة الجمهور بالمكتبات العامة، ويربط المتعة بالفائدة من خلال التنوع الذي تمتاز به الورش، والابتكار في طريقة تقديمها.