«الموايه».. تلامس الأنوف وعناق الأرواح والقلوب

المصدر: دبي - ريم الكمالي

تتميّز مجتمعات العالم وأعراقه على اختلافها بمخزون ثري من العادات والتقاليد التي تميزها، وتسم تلك العادات كل مجتمع بخصوصية تكون محل فخار واعتزاز، ولو أجلنا بصرنا بنظرة فاحصة على الممارسات التقليدية اليومية في دولة الإمارات ودول الخليج العربي، سنلحظ تحية اجتماعية متأصلة أصبحت معروفة للعالم كله، تعرف محلياً بـ«الموايه»، المأخوذة من لفظ «المواجهة» وجهاً لوجه.

عمر هذه التحية آلاف السنين، وتتم بين شخصين عن طريق الأنف من خلال ملامسة طرفي أنفي المتواجهين ببعضهما، بعينين مفتوحتين لتجنب إساءة تقدير المسافة ولفترة قصيرة وسريعة، تسمى «الموايه بالخشوم» أي المواجهة بالأنوف، مع تعانق القلوب والأرواح.

كبرياء

لفظ الأنف قادم من الأنفة التي تعني الرِفعة، ويعد رمزاً للكبرياء لدى الإنسان العربي، وهو الجزء الأبرز في وجهه، فإنه يصبح مواجهاً به لمن أمامه، مواجهة سلام لا حرب، بوصف الأنف أعلى مركز في الوجه يخاطب بالتحية أنف وجه آخر وبحس موسيقي وروحي وبأدب جم يرمز للتقدير والوحدة.

تعد هذه التحية تقليد تليد في الإمارات وجزيرة العرب نتاجه مسألة سيكولوجية تستمد خلفيتها السلوكية من مرجع قديم غائب، وما زال اليوم ممارساً بمفهومه العميق القائم على التقدير الذي يتجلى في التعامل اليومي وعبر جمهور كبير من الناس. أما من ناحية التغلغل في مناحي هذه التحية فهو بلا شك موضوع للمناقشة إن لم يكن موضوعاً فكرياً وتأملياً في تجربتنا الحياتية اليومية وهو المعتاد في محركات سلوكياتنا وتفاصيلها.

هذه التحية لا تتم مع الغريب؛ بل بين الأسرة والعشيرة والأصدقاء، أو بين اثنين يعرفان بعضهما، إلا إذا أحس أحدهما بشيء غير مريح تجاه الآخر فلا يواجه بالأنف، إضافة إلى المختصمين بعد الصلح اللذين يتوجانه مباشرة «بالموايه بالخشوم» لينتهي كل ما في النفس من معاليق الحزن والخصام.

مقارنة

يهمنا أن نقارن هذه التحية التاريخية في جزيرة العرب بتحية الأنف في نيوزلندا لدى «الماوريين» والمشهورة بتحية «الهونغي»، حيث يقوم شخصان بالتحية ذاتها مع اختلاف الضغط على أنوفهما لبرهة بعينين مغلقتين ثم يقومان بلمس الجبين، ورغم اختلاف الأسلوب قليلاً، لكنها بذات الهدف التقديري الوحدوي.

هذه التحية «الماورية» البالغة في تاريخها 3000 عام، قائمة على رمز المحبة وتعزيز أواصر العلاقات، مع تفسير أسطوري وفلسفي بأنها قادمة لتقريب الأرواح ومشاركة الأنفاس والحياة، أما ملامسة الرأس من خلال الجبهة فهي ترمز للذاكرة والتواصل مع الأجداد، وهكذا تتوحد الأجساد بالأرواح.

ثقافة إنسانية

أضحى «الموايه بالخشوم» مادة إنسانية وثقافية رصينة وعميقة، رغم تقهقر الكتابة البحثية الجادة عنها وعن مثيلاتها من المسائل المعاشة وسمت هذه التحية المميزة سلوكنا اليومي والعام، وأسست ما يشبه قانوناً للياقة الأخلاقية، وصنعت حواراً صامتًا مستمدًا من مخزون ثقافي مسالم ينبي عن صفاء القلوب وتقاربها.