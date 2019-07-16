«السمالية الصيفي» يعرّف بشجرة الغاف رمز عام التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصلت فعاليات الأسبوع 3 من ملتقى السمالية الصيفي 2019، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، ويستمر حتى 31 يوليو الجاري في جزيرة السمالية، شهدت تطبيق برنامج عام التسامح.

ضمن برامج الملتقى، حيث تعرّف الطلاب إلى شجرة الغاف، والسبب في اختيارها شعاراً للتسامح في الدولة، كما تعرفوا إلى أهميتها البيئية والرمزية، وامتدادها التاريخي في الدولة لأكثر من 2000 عام، وفي ختام البرنامج، التقط الطلاب صورة جماعية تحت أكبر شجرة غاف في الجزيرة.

وكانت الفعاليات قد شهدت مشاركة واسعة من طلاب مراكز أبوظبي والسمحة والوثبة، الذين تلقوا عدداً من الورش التراثية المتخصصة، حيث قدم كل من الخبير والمدرب التراثي حثبور الرميثي، والمدرب التراثي والفني محمد المحيربي، ورشاً عن الغوص وأدواته ومهاراته، واللؤلؤ ومسمياته وتجارته، وأنواع المحار وأسمائه وخصائصه. بينما قدم مدرب الصقور بنادي تراث الإمارات حسن الحمادي، ورشة عن الصقارة للطلاب عن الصيد بالصقور، وعن تدريبها وتربيتها ومميزات كل نوع من أنواعها.