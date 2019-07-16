«دبي فستيفال سيتي» أول مركز تسوق يُطلق مكتبة موسيقية

المصدر: دبي - البيان

أطلق «دبي فستيفال سيتي مول»، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، مكتبته الموسيقية الخاصة، والتي ستتوافر عبر عدد من المنصات الموسيقية، ليكون أول مركز تسوق في العالم يطلق خدمة من هذا النوع.

وستكون خدمة (Spotify) لبث الموسيقى، واحدة من أوائل المنصات التي تتيح للمستخدمين إمكانية الحصول على ألبومات وأغاني عرض (IMAGINE) الصوتي والحسي الحاصل على رقمين قياسيين عالميين.

قصص

ويجمع عرض (IMAGINE) بين الليزر والضوء والنار والماء ليروي قصصاً مبهرة ومميزة، يدمج بين التقنيات المتقدمة والحس الفني البارز، ما مكنه من تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة «غينيس» العالمية عن أكبر شاشة للعرض الضوئي على الماء وأكبر عرض ضوئي دائم.

فرصة

وقال ستيفن كليفر، مدير «دبي فيستيفال مول»: «يُشاهد الزُوّار عروضنا ويتساءلون عن سبب عدم توافر الأغاني عبر خدمة (Spotify)، لذا أدركنا حينها أنها فرصة مهمة لنا للتواصل مع عملائنا من خلال موسيقى عروض (IMAGINE).