«قيظ في الفجيرة» يواصل فعالياته

نظّم مجلس الطفل التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات، عدداً من الأنشطة المتنوعة للأطفال في حديقة الفجيرة للمغامرات، تضمنت ورشاً تعليمية وفقرات مسرحية وإبداعات فنية ورقصات شعبية إماراتية ومغامرات وألعاباً للأطفال.

وذلك في إطار فعاليات مهرجان قيظ في الفجيرة. وأقام مجلس الطفل في مقره بالفجيرة ورشاً فنية وجلسات للقراءة والتصوير، إلى جانب ورش في إعادة التدوير وصناعة العطور، فضلاً عن الأعمال اليدوية والمأكولات الصحية بمشاركة فريق سواعد زايد التطوعي.

وقالت موزة اليماحي، مدير البرامج والأنشطة في الجمعية، إن فعاليات «قيظ في الفجيرة» تناسب جميع فئات المجتمع، مشيرةً إلى أن مجلس الطفل يقوم بمجموعة من الأنشطة للأطفال تشمل فعاليات متنوعة. ولفتت إلى أن مقهى الفجيرة الثقافي ينظّم فعاليات ثقافية عبر دورات ومحاضرات وورش تدريبية يقدمها كتّاب ومبدعين من الدولة وخارجها.

وأكدت أنها تستهدف نشر الوعي والمعرفة بين أفراد المجتمع، وتبني المواهب وإبراز إبداعاتهم، منوهة بأن الجمعية تعتمد في كافة النشاطات والمبادرات والورش على مجموعة من المدربين والمتطوعين والمشرفين ذوي الخبرات الطويلة في مختلف المجالات. الفجيرة - وام