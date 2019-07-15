الحيتان تتواصل مع صغارها همسا

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

قد يضاهي حجم الحيتان ضعف حجم الحيوانات المفترسة في المحيط، ولكنها لا تغامرعندما يتعلق الأمر بحماية صغارها.

ومن المعروف أن هذه الثدييات البحرية، التي يمكن أن يصل طولها إلى 45 قدماً ويصل طول صغارها إلى 20 قدماً، تفضل المياه الغائمة التي تبقيها مخفية.

واكتشف العلماء الآن أنها تخفض أصواتهم حتى تظل بعيدة عن رصدها من قبل دولفينات الأوكاس.

ففي دراسة جديدة نشرتها «ديلي ميل»، سجل الباحثون ما يقولون إنه همسات أساسية للحيتان، حيث تختبئ وسط الأمواج الصاخبة

وتواصل التواصل مع بعضها بعضا بأدنى مستوى حتى لا تلاحظها الحيوانات البحرية الأخرى.

ودرس الباحثون المحادثات بين إناث الحوت الحدباء وعجولها في خليج فليندرز، في الطرف الجنوبي من غرب أستراليا. وأظهر البحث أنها تهمس لحماية صغارها أيضاً.بصورة يصعب التصنت عليها.