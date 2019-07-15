البدينات ينجبن أطفالاً معرضين للسرطان

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

وفقاً لدراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة بيتسبيرج الأمريكية، فإن الأطفال الذين يولدون لأمهات بدينات هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 57٪.

وتبدو هذه العلاقة قوية جداً، بحيث يجب أن تحفز الأمهات الحوامل على الابتعاد عن الوجبات السريعة والاستهلاك المفرط للسكر، الذي قد يعرقل التحكم في الأنسولين ويسبب الإصابة بالسكري.

وحلل الباحثون الأمريكيون خلال الدراسة بيانات أكثر من مليوني ولادة و3000 حالة إصابة بالسرطان في ولاية بنسلفانيا، وخلصوا إلى أن الاضطرابات في مستويات الأنسولين في المراحل الحرجة من تطور الجنين يمكن أن تؤدي إلى تغيرات خطيرة في الخلايا التي تؤدي إلى إصابة الأطفال بالسرطان في مرحلة لاحقة بعد البلوغ.