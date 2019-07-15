جزيرة على شكل هرم ببحر إيجه

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

قد تملك جزيرة صغيرة على شكل هرم ظهرت على بعد 125 ميلاً خارج أثينا السر الكامن وراء فهم بدايات الحضارة الإغريقية.

وتنافس علماء الآثار مؤخرًا وفقا لـ "ديلي ميل" على دراسة مدتها أربع سنوات لهذه الجزيرة التي سميت داسكاليو والواقعة في بحر إيجه ، ويُعتقد أن أصلها يعود إلى ما يقرب من 4600 عام.

وتوحي السمات المعمارية المعقدة الموجودة فيها ، بما في ذلك السلالم وأنظمة الصرف الصحي التي أعادت تشكيل الجزيرة التي يبلغ عرضها 150 مترًا ، بأنها كانت موطنًا لحضارة متقدمة تفوقت في تشكيل المعادن وربما صنع الأسلحة بواسطتها.

ويعتقد الباحثون أنه يجب استيراد آلاف الأطنان من الرخام وأدوات البناء من حجر السج من جزيرة أخرى تبعد أكثر من ستة أميال ، مما يشير إلى أن السكان كانوا أيضًا بحارة ماهرين.