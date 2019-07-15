اكتشاف أقدم زنبقة في العالم

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اكتشف العلماء وفقا لـ "ديلي ميل" أقدم زنبقة محفوظة في العالم من مقلع حجارة في البرازيل ويعود تاريخها إلى حوالي 115 مليون عام.

يتم الحفاظ على هذه النبتة المتحجرة بشكل جيد للغاية - وتحتوي على جذور وزهرة وحتى الخلايا الفردية.

ويعتقد أن هذه النبتة المزهرة والمعروفة باسم كاسيات البذور، قد نمت في الأصل على ضفاف بحيرة من المياه العذبة في ما يعرف اليوم بمدينة كراتو بشمال شرق البرازيل. وظهرت لأول مرة منذ 140 مليون عام قبل أن تنتشر في جميع أنحاء العالم ، وأصبحت أكثر شيوعًا من أنواع النباتات الأخرى.

وهذه الحفرية المتحجرة هي من بين الأنواع الأولى التي تطورت على الإطلاق.كما نجت من حادث الانقراض الجماعي الذي وقع قبل 66 مليون عام والذي قضى على كم هائل جدا من الحياة على الأرض ، بما في ذلك الديناصورات.