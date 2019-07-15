توقيف 4 أولاد في سيارة مسروقة

قال مسؤولون في أستراليا اليوم الاثنين إن أربعة أطفال هاربين بينهم فتاة عمرها عشرة أعوام انطلقوا في رحلة ملحمية لمسافة ألف كيلومتر في سيارة مسروقة عبر أستراليا قبل أن تتدخل الشرطة.



وأفادت التقارير بأن الأطفال غادروا يوم السبت ومعهم أموال، وكذلك سنانير للصيد، في سيارة رباعية الدفع يملكها والد أحدهم، بناء على خطة مدروسة للفرار من المنزل في روكهامبتون وسط ولاية كوينزلاند.



وتم القبض على الأطفال الأربعة: الفتاة وصبي عمره 14 عاما واثنان آخران عمر كل منهما 13 عاما، في جرافتون بولاية نيو ساوث ويلز المجاورة، على بعد أكثر من ألف كيلومتر جنوب نقطة انطلاقهم أمس الأحد.



وقال دارين وليامز القائم بأعمال مفتش الشرطة للصحفيين في كوفس هاربور اليوم الاثنين: "هذا طريق طويل ... لذلك لا يمكنني أن أتخيل أن يقود أي شخص سيارة كل هذا الطريق".



يشار إلى أن الحد الأدنى لسن التقدم للحصول على رخصة قيادة في كوينزلاند هو 17 عاما، وقالت الشرطة إن أحد الأطفال ترك خطاب وداع لأسرهم.



ويشتبه بأن الأطفال لم يتمكنوا من سداد ثمن الوقود في محطتين للوقود، وشوهدت سيارتهم في جلين إنز، على بعد 160 كيلومترا إلى الغرب من جرافتون، لكن الشرطة اضطرت إلى إنهاء الملاحقة "بسبب عمر السائق وظروف الطريق"، وفقا لوليامز.



وتم العثور على الأطفال وسيارتهم في وقت لاحق في جرافتون. وقال وليامز إن الشرطة اضطرت لفتح الأبواب بالقوة لأن الأطفال قد أغلقوا على أنفسهم، لكنهم لم يتعرضوا للأذى.



ومن المحتمل أن يتم توجيه تهم، لكن الشرطة لم تتح لها الفرصة بعد لاستجواب الأطفال، وهو ما يمكن القيام به فقط في وجود آبائهم.

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