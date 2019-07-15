«سينمائيات» اللوفر أبوظبي يعرض «أبولو 13»

المصدر: أبوظبي - البيان

استبدل الموسم الثاني من برنامج «سينمائيات 2019»، الذي يهدف إلى إقامة حوار بين السينما وأعمال فنية معروضة في قاعات عرض المتحف اللوفر أبوظبي، لهذا الأسبوع عرض فيلم «أبولو 11» بـفيلم «أبولو 13»، الذي يُعرض في السابع عشر من يوليو في السادسة مساء.

الفيلم من إخراج رون هاورد، ويعرض بنسخته الإنجليزية، التي تستمر 140 دقيقة. وهو حائز على جوائز عالمية ترتكز أحداثه على مهمة أبولو 13 للهبوط على سطح القمر، حيث تجري الأمور تماماً كما خطّط لها روّاد الفضاء الثلاثة توم هانكس بدور (جيم لوفيل)، وبيل باكستون بدور (فريد هايز)، وكيفين بيكون بدور (جاك سويغرت)؛ وبعد خروجهم من مدار الأرض، يهدّد انفجار أحد خزانات الأوكسجين حياة أعضاء فريق المهمة، ويضعهم أمام خيارين مميتين: إمّا الاختناق أو التجمّد من الصقيع.

عرض هذا الفيلم مستوحى من إسطرلاب لمحمد بن أحمد البطوطي، الموجود في قاعة العرض 12. الإسطرلاب هو أداة ملاحية تمثّل انعكاساً مسطّحاً للكرة السماوية.