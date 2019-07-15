مركز جمعة الماجد ينظم ورشة في إدارة الفوضى الورقية والرقمية

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، السبت، ورشة بعنوان «إدارة الفوضى الورقية والرقمية»، قدمها أحمد عثمان أحمد استشاري إدارة المحتوى المؤسسي (ECM)، وعضو المجلس الدولي للأرشيف (ICA)، وحضرها 42 متدرباً ومتدربة من العديد من الجهات الحكومية والخاصة، والمهتمين بموضوع الأرشفة الورقية والإلكترونية.

بدأت الورشة بتوضيح أهمية تنظيم الملفات الورقية والرقمية، مع ذكر أسباب تراكم الأوراق والملفات الرقمية، ثم استراتيجية تنظيم الملفات الرقمية والورقية. ثم تحدث أحمد عثمان عن مرحلة التحول إلى الرقمية والاستغناء عن الأوراق، والتخزين الرقمي وكيفية الاستفادة منه دون أن يصبح مشكلة مع كثرة الملفات. وكان آخر محور في الورشة هو أنظمة إدارة الوثائق (DMS).